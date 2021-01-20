Слава Камінська показалася фанатам у весільній сукні

Українська співачка, солістка гурту “НеАнгели” Слава Камінська поділилася із шанувальниками знімком, на якому постала у весільній сукні. Фанати засипали її компліментами. Повідомляє obozrevatel.com.

Відповідні кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в білій довгій сукні.

“А заміж кортить. На вулиці -15, я хвора, але красива. Чого не зробиш заради подруги?” – написала Камінська.

Так, на знімках співачка з’явилася в білосніжній весільній сукні до підлоги. Також її образ доповнювала блискуча діадема з камінням.

Шанувальники артистки в захваті від її нових фото. Деякі порівняли її зі сніжною королевою.

“Справжня зимова королева”, “Снігова королева!”, “Розкішна”, “Дуже ніжна і красива”, “Вам дуже пасує весільна сукня, ви красуня”, – пишуть люди в коментарях.

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Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

: trserial.net.ua

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