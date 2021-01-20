«Ніяка інша стратегія не спрацює». Екологи закликають знищити кокаїнових бегемотів Ескобара

Вчені заявили про необхідність знищити бегемотів, які втекли з приватного зоопарку наркоборона Пабло Ескобара, розплодилися і стали справжньою загрозою для місцевої екології та фауни.

На початку 1980-х Пабло Ескобар привіз екзотичних тварин з Африки. Після смерті наркобарона в 1993 році уряд узяв маєток зі звіринцем під свій контроль. Практично всім бегемотам знайшли новий будинок, але чотири тварини залишилися без нагляду.

Згодом вони безконтрольно розплодилися і стали справжньою загрозою для місцевої екології — їхні відходи змінюють хімічний склад води в річці Магдалена — там росте концентрація фосфатів та азоту.

Навіть нинішні 80-100 бегемотів сильно загрожують екосистемі. Через відповідний клімат, а також відсутність природних ворогів до 2040 року їхня популяція буде налічувати 1,5 тисячі особин, пише The Telegraph.

І якщо раніше вчені і експерти не знали, що робити, то тепер вони, здається, дійшли згоди. «Нікому не подобається ідея стріляти в бегемота, але ніяка інша стратегія не спрацює», — сказала еколог Наталі Кастельбланко-Мартінес.

Ще один еколог, Давид Лопез, стверджує, що, якщо б держава турбувалася цією проблемою раніше, то можна було б обійтися кастрацією і нікого не вбивати.

: nv.ua

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