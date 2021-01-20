Водій джипа наїхав на патрульного і намагався втекти від поліції

У Дніпрі зупинили водія автівки, який наїхав на ногу правоохоронцю

У Дніпрі водій позашляховика після зупинки поліцією наїхав на ногу патрульного і намагався втекти, передає Depo.Дніпро з посиланням на “Информатор”.

Інцидент стався на вул. Погребняка. Поліцейські зупинили водія Porsche Cayenne за орієнтуванням. Чоловік, не довго думаючи, наїхав на ногу патрульному і зник з місця події. Поліція почала переслідування. Зловмисника швидко затримали.

Автомобіль порушника вдалося повторно зупинити на проспекті Гагаріна, 99, навпроти ТРЦ Neoplaza. Патрульний отримав розтягнення зв’язок, йому надали допомогу. Поліція з’ясовує усі обставини події.

: dnipro.depo.ua