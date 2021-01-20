Названо 10 цікавих фактів про нові iPhone 12

Кожен з четвірки Айфон 12 хороший. Сьогодні у нас добірка цікавих фактів про смартфони цієї серії. Дайте знати, якщо такий формат матеріалів вам цікавий. Тоді ми продовжимо.

1) Гігант серед айфонів

iPhone 12 Pro Max з 6,7-дюймовим дисплеєм є найбільшим айфоном за всю історію.

2) Міні і правда міні

iPhone 12 mini і правда найменший флагман на ринку. Він навіть менший, ніж iPhone 6, 7, 8 і iPhone SE (2020).

3) Згадуючи iPhone 4

Дизайн серії iPhone 12 натхненний гострими гранями iPhone 4 (один з найкрасивіших айфонів взагалі).

4) OLED усюди

Вперше весь модельний ряд айфонів отримав OLED-дисплеї. Такі екрани стоять і в iPhone 12 mini, і в iPhone 12 , а також в преміальному iPhone 12 Pro і 12 Pro Max.

5) Без зарядки і навушників

На жаль, серія iPhone 12 позбавлена ​​комплектних зарядок… Це засмучує. Але, що є, то є.

6) LiDAR це круто!

iPhone 12 і 12 Pro Max є першими айфона, які оснащені лазерними далекомірами LiDAR.

7) ProRAW і дивовижні знімки

Преміальні айфони також вміють знімати в форматі ProRAW. Якість знімків неймовірна.

8) iPhone 12 неймовірно популярні

Всі iPhone 12 користуються величезною популярністю. Аналітики стверджують, що навіть найбільш незатребуваний iPhone 12 mini за підсумками року виявиться популярнішим, ніж наймасовіша модель серії Samsung Galaxy S21.

9) Мобільний інтернет нового покоління 5G

Чудово! Стривайте. У нас 5G не працює… Фіаско. Але в світі власники нових айфонів щасливі.

10) Магнітна зарядка

MagSafe також нововведення дванадцятої серії.

: itechua.com