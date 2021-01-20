Оля Полякова похизувалась фігурою у бікіні

Оля Полякова продовжує купальний сезон. Вона відпочиває разом з сім’єю на Мальдівах. Та не втрачає можливості робити контент.

У своєму Інстаграм зірка поділилась фото. На них Оля похизувалась новим купальником. Для фотосесії співачка обрала чорни бікіні, його особливістю стали залізні колечка, які з’єднували чашки бюстгальтера та були також на боках вбрання.

Зірка позувала над океаном. Вона стала на гойдалці, яка була повішена над водою.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

: glianec.com

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