Цікаве нововведення Android 12 розчарувало ентузіастів

Компанія Google зараз щосили веде підготовку до запуску своєї нової мобільної платформи – Android 12. Тим часом в мережі почали з’являтися подробиці про неї. На цей раз, ентузіасти із товариства мобільних розробників XDA Developers знайшли одну з особливостей майбутнього оновлення, проводячи «розкопки» в коді AOSP (Android Open Source Project).

Нова функція отримала внутрішню назву restricted networking mode (обмежен мережевий режим). Цікаво, що в замітці з описом нововведення ентузіасти висловили розчарування в тому, що функція зовсім не додає очікуваний ними настроюється міжмережевий екран системного рівня.

Проте, цей режим цілком може виявитися корисним. Якщо його активувати в настройках, то до мережі зможуть підключатися тільки ті додатки, які отримали спеціальний дозвіл CONNECTIVITY_USE_RESTRICTED_NETWORKS. Такий дозвіл буде видаватися тільки спеціальним системним додатків і/або встановленим виробником. Таким чином, в обмеженому режимі мережі доступ до інтернету не отримають будь-які встановлені користувачем програми. Перше прев’ю для розробників Android 12 очікується в лютому.

: portaltele.com.ua

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