Вчені з’ясували, як смажена їжа впливає на здоров’я серця

Смажена їжа сприяє підвищенню ризику інфаркту та інсульту. Такого висновку дійшли автори нового аналізу, який об’єднав значну кількість наявних наукових даних. Його було опубліковано в інтернет-журналі Heart, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

Аналіз показав, що ризик серцевих захворювань зростає з кожними додатковими 114 г смаженої їжі на тиждень. Річ у тім, що смажена їжа містить велику кількість жиру. Збільшення споживання жиру призводить до зростання рівня холестерину у крові. Тоді він починає налипати на стінки судин, блокуючи кровотік, що і є причиною інфаркту та інсульту.

Однак дослідники також зазначили, що не було виявлено зв’язку між смертю від серцевих захворювань та споживанням смаженої їжі. Втім, цілком очевидно, що західна дієта не сприяє міцному здоров’ю серцево-судинної системи.

Дослідники шукали відповідні дослідження, опубліковані до квітня 2020 року, для створення бази даних.

Вони об’єднали дані шести досліджень, в яких брали участь 754 873 учасників, щоб оцінити потенційний зв’язок між споживанням смаженої їжі та смертністю від серцево-судинних захворювань та з будь-якої причини. Загалом було зафіксовано 85 906 смертей протягом середнього періоду спостережень 9,5 років.

Аналіз показав, що ризик серцево-судинних подій був вищим на 28% у людей, які регулярно вживають смажену їжу. Ризик ішемічної хвороби серця підвищився на 22%, а ризик серцевої недостатності – на 37%.

Через значну різницю в структурі досліджень дослідники зазначають, що не зовсім зрозуміло, як смажена їжа насправді впливає на розвиток серцевих захворювань. Тому , щоб зрозуміти механізми впливу, потрібно провести додаткові дослідження.

: wworld.com.ua

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