Пірнути у крижану воду. Найяскравіші миті Водохреща у фото

Клімат змінюється, а морози на Водохрещу – залишаються.

Тим, хто в це свято хоче повністю зануритися в річку, доводиться пірнати в ополонку.

Майже обов’язковим елементом також є і фото на пам’ять.

До Бога взивай, а сам рук докладай – купання вірян на Водохрещу “підстраховують” і професійні рятувальники.

Зимове купання і надалі є досить популярним серед українських політиків. В ополонці скупався і мер Києва Віталій Кличко.

: bbc.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.