Водохресні купання у Києві: дві жінки втратили свідомість

У Києві вчора зранку під час занурення в ополонку з нагоди Водохреща дві жінки втратили свідомість, проте загалом ніяких надзвичайних ситуацій не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію.

“Офіційно через локдаун не було традиційного святкування… але ми розуміємо, що люди все ж таки будуть йти на традиційно визначені місця, тому ми вимушені були виставити рятувальників… На цей момент ніяких надзвичайних ситуацій, за нашою інформацією, не було, єдине, що зранку в Оболонському районі під час занурення двом жінкам стало погано, вони втратили свідомість. Швидка допомога надала їм допомогу на місці, і потім вони обігрівалися в автомобілі київських рятувальників…” – сказала вона.

Також Водолага додала, що в цьому році набагато менше людей приходили до місць, де сьогодні пірнали в ополонку.

Додамо, що всього у місті Києві функціонує 21 рятувальний пост, на яких знаходиться від Головного управління 80 рятувальників та 10 спеціальних автомобілів, забезпечені усім необхідним для порятунку на воді та убезпечення вірян від переохолодження.

: kriminal.tv

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