Названо 7 найкращих розумних годинників на початок 2021 року

Коли справа доходить до покупки розумних годинників, у вас може виникнути спокуса відразу відправитися купувати найбільш популярні Apple Watch. Проте, інші бренди також залишили свій слід на ринку пристроїв за останні кілька років, і тому є дуже багато відмінних варіантів, доступних і для Android -користувачів.

Точно так, якщо ви шукаєте пристрій для занять фітнесом і не потребуєте в повноцінної підтримки повідомлень від додатків, ви можете більше орієнтуватися на розумні годинник від Huawei або від Garmin , ніж на пропозиції Apple або Samsung .

Навіть якщо ви знаєте, чого ви чекаєте від покупки, важливо відзначити, що не всі розумні годинники, навіть від відомих брендів, мають однакові можливості. Деякі з них катастрофічно не дотягують до свого потенціалу. Ключові проблеми – жахливий час автономної роботи, повільний GPS і відсутність ключових функцій, таких як локальне відтворення музики.

1. Apple Watch Series 6

Apple Watch 6 (або Series 6 ) – це кращі розумні годинники, які ви можете купити зараз, якщо у вас є iPhone , оскільки Apple поки не дозволяє користувачам Android – смартфонів використовувати це фантастичне пристрій.

У той час як нові функції в цьому році було зведено до мінімуму, ці розумні годинники все ще досить напхані технологіями, щоб сильно виділятися серед інших брендів. Тепер вони можуть вимірювати рівень кисню в крові і випускаються в декількох нових колірних варіаціях, включаючи моделі синього і червоного кольору.

2. Samsung Galaxy Watch 3

Програмне забезпечення watchOS від Apple повсюдно вважається, кращим на ринку. Але ці розумні годинники не працюють з Android – смартфонами, що залишає більшість людей в деякому розчаруванні, коли справа доходить до вибору переносної електроніки. В такому випадку на допомогу приходять Galaxy Watch 3 – розумні годинник від Samsung .

Galaxy Watch 3 – це новітній топовий ношений продукт від Samsung , і це одне з небагатьох пристроїв, які дають Apple Watch можливість оцінити адекватність своєї вартості, при наявності схожих технічних характеристик і наданих функцій.

3. Apple Watch SE GPS

Apple Watch SE GPS – це середня модель в нинішній лінійці пристроїв від Apple , яка перебуває між бюджетними розумними годинниками Watch 3 і шикарним новим флагманом Watch 6 .

Набір функцій годинника повністю відповідає їх ціннику, що робить цей годинник кращим варіантом для більшості покупців. Основні характеристики включають в себе OLED -екран розмірів більше, ніж Apple Watch 3 , більш потужний процесор S5 і вибір варіантів розміру 40 мм і 44 мм.

4. Garmin Vivoactive 4

Vivoactive 4 – один з кращих фітнес-трекерів середнього цінового рівня. Якщо ваш бюджет буде мати у своєму розпорядженні до його покупки, цей фітнес-трекер пропонує всі зручності і виглядає однаково затишно в тренажерному залі, як і коли ви перебуваєте поза домом.

Основні функціональні аспекти пристрої включають в себе відстеження місця розташування по GPS , вбудоване сховище для музики і навігаційних карт, а також можливість відстежувати надзвичайно широкий спектр видів спортивної активності.

5. Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT2 Pro – це новітні розумні годинники бренду, які працюють під керівництвом свого програмного забезпечення, пропонуючи користувачам Android – смартфонів хорошу альтернативу Wear OS і Tizen .

Дизайн імітує традиційні годинники – 1,4-дюймовий круглий OLED -дисплей з щільністю пікселів 462 на дюйм і двома великими кнопками збоку.

Відмінний час автономної роботи – це найбільший плюс Huawei Watch GT2 Pro , особливо для тих, хто відкладає перехід на розумні годинники, через те, що не хоче заряджати їх щоночі.

6. Apple Watch Series 3 38 mm

З появою 4 серії Apple зняла з виробництва скромну серію 1 і скоротила лінійку серії 3, щоб зробити вартість Apple Watch більш доступною. З тих пір ціна на Apple Watch Series 3 38 mm продовжувала падати.

Примітно, що тут ви як і раніше можете вибирати між GPS і стільниковою версією Watch Series 3 38 mm. проте вибір серед різних розмальовок тепер скоротився до сріблястого або чорного з білим або чорним спортивним ремінцем відповідно.

7. Garmin Venu

Garmin вносить тонкі зміни в уже чистий дизайн з кожною новою моделлю в серії Vivoactive , прагнучи зробити спортивно-туристичні годинники, які можна носити дуже довго, і розумні годинники Garmin Venu продовжують цю тенденцію.

Вони в рівній мірі відмінно виглядають на руці і в діловій обстановці і в тренажерному залі – що дуже добре, враховуючи, що для того, щоб отримати максимальну віддачу від пристрою, Garmin очікує, що ви будете носити його весь час.

Пристрої Garmin завжди відрізнялися чудовим часом автономної роботи, а Garmin Venu легко можна порівняти з сучасними розумними годинниками – і не тільки спортивними. Час автономної роботи пристрою складає до п’яти днів.

: itechua.com

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