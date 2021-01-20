Як впливає на здоров’я людей карантин та самоізоляція

Це показало британське дослідження 30 тисяч осіб

Чверть людей у ​​Великобританії повідомили про те, що під час першої ізоляції пили більше, ніж зазвичай. Така тенденція була особливо актуальна для молоді, жінок та тривожних осіб обох статей. До такого висновку дійшло дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона. Повідомляє журнал Drug and Alcohol Dependence.

Було опитано понад 30 тис. дорослих про їхні алкогольну поведінку під ча локдауну, і було виявлено, що третина (34,3%) не пила зовсім. Серед людей, які пили, 48,1% повідомили про те, що вживали алкоголь на колишньому рівні, 26,2% повідомили, що пили більше, а 25,7%, що пили менше.

Дослідження показує, що жінки з вищою освітою та середнім сімейним доходом частіше повідомляли про збільшення споживання алкоголю. Дослідники також виявили, що тривожний розлад, стрес через фінансові негаразди або зараження COVID-19 були факторами, які примушували людей споживати більше алкоголю.

: greenpost.ua

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