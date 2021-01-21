На великій магістралі в Києві не розминулись бус і позашляховик

У ДТП ніхто не постраждав

У вівторок, 19 січня, пізно ввечері на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась біля повороту на Мисливський провулок.

Тут зіткнулися бус Volkswagen і позашляховика Toyota.

У ДТП обійшлося без постраждалих. Але автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Інформація про причини ДТП встановлюється.

На місці автопригоди працювали правоохоронці.

: glavcom.ua

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