Українські розробники створили економну систему управління автономними теплицями

Технології не стоять на місці. Сьогодні в руках у кожного є надпотужні комп’ютери – смартфони, за допомогою яких можна керувати всім, що є навколо. Системи автономних теплиць – не виняток, пише SEEDS.

Завдяки розробкам українців, управляти всіма процесами в тепличному комплексі, можна не виходячи з дому. Не виходячи навіть цілий місяць, розповів Дмитро Макар’єв, головний технічний директор компанії «Rooters.team».

«LED лампи сьогодні є у багатьох, а ось систем управління немає ні у кого. Ідея така: висаджуєш рослини і не з’являєшся в теплиці місяць. Віддалено можна бачити всі процеси, і управляти можна теж дистанційно.

Суть наших технологій – економія часу. А ще – безпека. Це важливо в умовах COVID-19. Мабуть така система буде користуватися великим попитом. Весь софт, від початку і до кінця – це наша робота. Ніяких сторонніх бібліотек і нічого іншого ми не використали», – говорить Дмитро Макар’єв.

«Нам всім в руки роздали дуже потужні комп’ютери – смартфони. Це наші чарівні палички. Наше завдання зробити так, щоб цією чарівною паличкою управляли всім навколо», – вважає експерт.

«Ми 2 роки розробляли систему і тільки зараз виходимо на ринок. Ми витратили ці два роки для того, щоб довести: все в теплицях росте нормально. Ми виростили помідори, полуницю, перець, м’яту … всі тепличні культури.

Зараз нашою системою вже зацікавилися аграрії. На великі теплиці рішення є – але вони дорогі, а от для дрібних і середніх – систем немає. Наша ідея полягала в тому, щоб зробити дешевий і надійний робочий продукт, при цьому наш, власний», – підкреслив Дмитро Макар’єв.

«Для аграріїв дуже важливо віддалене управління без інтернету. А якщо раптом інтернет пропадає, у нас є технологія, яка дозволяє передавати дані на відстань до одного кілометра. Це нова технологія, називається LoRa.

Вона дозволяє на кілька кілометрів передавати сигнали для наших включень. Це всесвітня технологія. Вона дозволяє не залежати надалі від комп’ютерних технологій і зв’язку», – додав фахівець.

: seeds.org.ua

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