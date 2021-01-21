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Українські розробники створили економну систему управління автономними теплицями

21.01.2021

Технології не стоять на місці. Сьогодні в руках у кожного є надпотужні комп’ютери – смартфони, за допомогою яких можна керувати всім, що є навколо. Системи автономних теплиць – не виняток, пише SEEDS.

Завдяки розробкам українців, управляти всіма процесами в тепличному комплексі, можна не виходячи з дому. Не виходячи навіть цілий місяць, розповів Дмитро Макар’єв, головний технічний директор компанії «Rooters.team».

«LED лампи сьогодні є у багатьох, а ось систем управління немає ні у кого. Ідея така: висаджуєш рослини і не з’являєшся в теплиці місяць. Віддалено можна бачити всі процеси, і управляти можна теж дистанційно.

Суть наших технологій – економія часу. А ще – безпека. Це важливо в умовах COVID-19. Мабуть така система буде користуватися великим попитом. Весь софт, від початку і до кінця – це наша робота. Ніяких сторонніх бібліотек і нічого іншого ми не використали», – говорить Дмитро Макар’єв.

«Нам всім в руки роздали дуже потужні комп’ютери – смартфони. Це наші чарівні палички. Наше завдання зробити так, щоб цією чарівною паличкою управляли всім навколо», – вважає експерт.

«Ми 2 роки розробляли систему і тільки зараз виходимо на ринок. Ми витратили ці два роки для того, щоб довести: все в теплицях росте нормально. Ми виростили помідори, полуницю, перець, м’яту … всі тепличні культури.

Зараз нашою системою вже зацікавилися аграрії. На великі теплиці рішення є – але вони дорогі, а от для дрібних і середніх – систем немає. Наша ідея полягала в тому, щоб зробити дешевий і надійний робочий продукт, при цьому наш, власний», – підкреслив Дмитро Макар’єв.

«Для аграріїв дуже важливо віддалене управління без інтернету. А якщо раптом інтернет пропадає, у нас є технологія, яка дозволяє передавати дані на відстань до одного кілометра. Це нова технологія, називається LoRa.

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Вона дозволяє на кілька кілометрів передавати сигнали для наших включень. Це всесвітня технологія. Вона дозволяє не залежати надалі від комп’ютерних технологій і зв’язку», – додав фахівець.

: seeds.org.ua

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