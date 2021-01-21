ТОП-10 найбільш дорогих і розкішних кросоверів, існуючих у світі

За розмірами вони як малогабаритна квартира, а їхня ціна перевищує навіть вартість елітного житла.

Мова йде про сучасні автомобілі-позашляховики, інформують Економічні новини.

1. Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition. $ 1500000

2. BMW X6 Typhoon RS V10. $ 875000

3. Dartz Gold Aladeen Edition Prombron. $ 750000

4. 2013 Brabus 800 Widestar. $ 653000

5. Paramount Marauder. $ 650000

6. Knight XV. $ 629000

7. Brabus GLK V12. $ 580000

8. Gemballa Tornado 750 GTS Porsche Cayenne Turbo. $ 540000

9. Brabus G63 AMG 6×6. $ 457000

10. Spyker D8 Peking-to-Paris. $ 300000

: enovosty.com

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