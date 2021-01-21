ТОП-10 найбільш дорогих і розкішних кросоверів, існуючих у світі

За розмірами вони як малогабаритна квартира, а їхня ціна перевищує навіть вартість елітного житла.
Мова йде про сучасні автомобілі-позашляховики, інформують Економічні новини.
1. Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition. $ 1500000
2. BMW X6 Typhoon RS V10. $ 875000
3. Dartz Gold Aladeen Edition Prombron. $ 750000
4. 2013 Brabus 800 Widestar. $ 653000
5. Paramount Marauder. $ 650000
6. Knight XV. $ 629000
7. Brabus GLK V12. $ 580000
8. Gemballa Tornado 750 GTS Porsche Cayenne Turbo. $ 540000
9. Brabus G63 AMG 6×6. $ 457000
10. Spyker D8 Peking-to-Paris. $ 300000
: enovosty.com
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