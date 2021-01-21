Науковці з’ясували, материнство в якому віці гарантує жінкам довге життя

За віком в якому жінка народила свою останню дитину можна спрогнозувати, скільки вона проживе років

Вчені з Медичної школи Бостонського університету (США) дійшли висновку, що існує зв’язок між здатністю жінки завагітніти та стати матір’ю в певному віці й тривалістю її життя. Повідомляє New England Centenarian Study.

Масштабне дослідження за участю 551 сім’ї показало, що жінки, які стають матерями знову або вперше після свого 30-річчя, як правило, живуть довше. Але це не спостерігається у жінок, які народжували свою останню дитину до 30 років.

«Жінки, чиї тіла зберігають здатність до зачаття, виношування та народження в більш пізньому віці, як правило, живуть довше», – заявила провідний автор проєкту Паола Себастьяні.

За словами вченої, в спостережуваних сім’ях були виявлені 462 жінки похилого віку – 95 років і старше. Аналіз їх історій життя виявив дивовижну закономірність: всі ці довгожительки народжували свою останню дитину у віці 33 роки та старше.

Доктор Себастьяні зазначає, що мова йде саме про материнство після природної вагітності, а не штучного запліднення. За її словами, здатність вагітніти та народжувати дітей не тільки в молодості, а й більш пізньому віці — це ознака того, що біологічний годинник жінки йде повільніше, ніж в інших.

«Жінка, яка може завагітніти на більш пізньому етапі життя, скоріше за все, має тіло та репродуктивну систему, які старіють повільніше», – пояснила науковець.

: greenpost.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.