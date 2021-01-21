Китай вивів на орбіту перший у 2021 році супутник

Китай успішно запустив з космодрому Січан у провінції Сичуань новий супутник мобільного зв’язку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник “Тяньтун-1-03” було запущено 20 січня о 00:25 за пекінським часом за допомогою ракети-носія “Чанчжен-3Б” і успішно вийшов на задану орбіту.

“Тяньтун-1” – це супутникова система мобільного зв’язку, розроблена і вироблена КНР з опорою на власні сили. Вона складається з космічного сегменту, наземного сегменту і призначеного для користувача терміналу.

За допомогою супутника “Тяньтун-1-03”, розробленого Китайською академією космічних технологій, буде створено мобільну мережу, оснащену наземним обладнанням. Вона дасть змогу надавати на постійній основі і за будь-яких погодних умовах якісні послуги мобільного зв’язку, включаючи передачу голосових, коротких повідомлень і даних на території Китаю і суміжних районів, Середнього Сходу, Африки та інших регіонів, а також у більшій частині акваторії Тихого й Індійського океанів.

Сьогоднішній запуск став 358-м рахунком, виконаним за допомогою ракети-носія серії “Чанчжен”, а також першим для Китаю у 2021 році.

: ukrinform.ua

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