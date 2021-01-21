Вчені з’ясовували, чому ми стали частіше страждати алергією на продукти харчування

Харчова алергія різко зросла в розвинених країнах більше 30 років. Наприклад, 8% дітей у США відчувають потенційно смертельну реакцію імунної системи на такі продукти, як молоко, горіхи, риба та молюски. Але вчені намагалися пояснити, чому це так.

Переважна теорія полягала в тому, що харчова алергія виникає через відсутність природних патогенів в сучасному середовищі, що, в свою чергу, робить частину імунної системи, яка еволюціонувала, щоб справлятися з такими природними загрозами, надчутливою до певних продуктів харчування.

У статті, опублікованій 14 січня в журналі Cell, чотири імунобіологи Єльського університету пропонують розширене пояснення зростання харчової алергії-перебільшену активацію нашої системи контролю якості харчових продуктів, складної і високорозвиненої програми, розробленої для захисту нас від вживання шкідливих продуктів.

Вони стверджують, що наявність неприродних речовин, включаючи оброблені харчові продукти або хімічні речовини навколишнього середовища, такі як засіб для миття посуду, в сучасному середовищі, а також відсутність природного впливу мікробів відіграють певну роль в порушенні цієї програми контролю якості харчових продуктів.

Вчені припускають, що ця теорія може закласти основу для майбутнього лікування або профілактики харчової алергії.

Програма контролю якості їжі, присутня в біології всіх тварин, включає в себе сенсорних Вартових: якщо щось пахне або має неприємний смак, ми не їмо це. А в кишечнику є вартові – якщо ми споживаємо токсини, вони виявляються і виганяються. В останньому випадку частина імунної системи, а також парасимпатична частина нервової системи також мобілізуються, щоб допомогти нейтралізувати загрозу.

Відсутність природних загроз, таких як паразити, зробила цю частину імунної системи надчутливою і з більшою ймовірністю реагувала на в цілому нешкідливі білки, виявлені в певних групах продуктів харчування. Це допомогло пояснити, чому люди, що живуть у сільських районах світу, набагато менш схильні до розвитку харчової алергії, ніж люди, що живуть у більш міських районах.

Однак, як зазначив Меджитов, харчова алергія продовжувала різко зростати ще довго після ліквідації паразитів в розвинених країнах. Команда Єльського університету висунула теорію про те, що інші фактори навколишнього середовища впливали на активність природної системи контролю якості харчових продуктів і сприяли підвищеній чутливості імунної системи до певних харчових алергенів.

: ukrhealth.net

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