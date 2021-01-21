Фінтех-стартап Plaid запланував розширення в Європі

Попри провал угоди з Visa на $5,3 млрд, Plaid має намір подвоїти кількість своїх співробітників в Європі

Фінтех-стартап Plaid планує майже вдвічі збільшити штат співробітників у Європі, зосередивши увагу на розширенні своєї глобальної присутності після зриву угоди з Visa на $5,3 млрд.

Як повідомляє Bloomberg, до кінця 2021 року в офісах Plaid в Лондоні і Амстердамі буде близько 80 співробітників в порівнянні з 40-50 співробітниками зараз.

Кейт Гроувс, глава міжнародного бізнесу компанії з Сан-Франциско, розповів про наміри Plaid зосередитися на своєму зростанні на європейському ринку, оскільки бачить високий попит на послуги в таких областях, як платежі

Загальна кількість співробітників компанії досягає 600 осіб.

У Plaid наразі нараховується понад 4000 клієнтів, в тому числі Microsoft і Google, і на цей момент компанія залучила великих інвесторів, таких як Goldman Sachs Group.

Як відомо, Visa і Plaid відкликали свою угоду після того, як зіткнулися з затяжною проблемою антимонопольного законодавства з Міністерством юстиції США. Регулятор стверджував, що угода зробить Visa монополістом на ринку онлайн-платежів.

: mind.ua

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