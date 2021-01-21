Лікарі розповіли, коли і скільки потрібно їсти для довголіття

Говорячи про довголіття фахівці часто фокусуються на конкретних продуктах. Однак розміру порцій і часу прийому їжі приділяється досить мало уваги. Дієтологиня Аманда Гамільтон розповіла, коли і скільки потрібно їсти, щоб додати кілька років до життя.

Гамільтон вважає, що ставлення людини до їжі відіграє важливу роль. В результаті вона або вибирає те, що доставить «швидку дозу» енергії, або «поголодує» трохи довше, але віддасть перевагу здоровому перекусу. На її думку, важливо щодня планувати харчування.

“Після їжі артерії розширюються. В цей час кровопостачання працює на витяг поживних речовин – це може відчуватися як спад енергії”, – говорить вона.

По суті, організм хоче відпочинку, щоб він міг продовжити перетравлювати їжу. Чим довше людина їсть, тим більше виділяється гормонів, що викликають сонливість.

Якщо вранці необхідний високий рівень енергії, то варто подумати про легкий сніданок або обід. Для цього відмінно підійдуть смузі.

Іноді з ранку немає часу для вибору правильного сніданку. У цьому випадку поїсти краще перед сном, наприклад, вівсяні пластівці або пудинг з насінням чіа, пише Express.

Всебічний огляд впливу на здоров’я частоти прийому їжі, часу і голодування, опублікований в 2019 році, виявив, що споживання більшої кількості калорій на початку дня приносить користь для здоров’я. При цьому відмова від сніданку, який збільшує час голодування в 24-годинному циклі, також може бути корисний: зменшується запалення, підвищується стресостійкість і поліпшується здоров’я кишечника.

: ukrhealth.net

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