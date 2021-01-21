Наталя Могилевська похизувалася стрункими ніжками в купальнику

І фото просто вогонь.
Час від часу Наталя Могилевська нагадує про себе в Instagram відвертими фото. Так і цього разу артистка поділилася в мережі спокусливим знімком.
У кадрі зірка позує в купальнику, звабливо демонструючи фоловерам свої стрункі ніжки. І дивлячись на публікацію, лютий мороз стає не таким страшним, адже Наталя просто палає на фото.
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: lux.fm
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