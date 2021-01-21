Темні смужки на нігтях попереджають про смертельну небезпеку: дослідження

Виникнення на нігтях темних смужок, що нагадують скалки, може свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров’ям. Так звані осколкові крововиливи сигналізують про високий рівень холестерину,

Високий рівень холестерину часто не спричиняє жодних симптомів, проте в окремих випадках це можна виявити за станом нігтів. Про це пише Express із посиланням на дані Американської академії дерматологічної асоціації.

«Виникнення на нігтях темних смужок, що нагадують скалки, може свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров’ям. Так звані осколкові крововиливи сигналізують про високий рівень холестерину, що, своєю чергою, вказує на схильність людини до серцево-судинних патологій», — відзначається в статті.

Холестерин — це основний стероїд в організмі. Він бере участь у виробництві гормонів, травленні, будівництві клітинних мембран. Основна частина холестерину виробляється в організмі (у печінці, тонкому кишківнику, надниркових залозах), і тільки чверть надходить з їжею.

Високий рівень холестерину призводить до закупорки кровоносних судин і появи бляшок. В результаті у людини можуть утворюватися тромби, які призводять до важких наслідків і навіть до смерті. Норма холестерину в крові у жінок і чоловіків — у межах 5,2 ммоль/л.

Щоб відслідкувати цей параметр, потрібно регулярно здавати кров на аналіз під час планової диспансеризації. Для нормалізації холестерину у крові можна використовувати різні настої: квіток липи, корінь кульбаби, насіння льону. Рекомендують також сирі овочі та фрукти, часник, корицю та куркуму.

Головне — обмежити тваринні жири, солодощі, випічку. До факторів, що знижують рівень холестерину, також належать спорт і взагалі регулярна фізична активність, відмова від куріння та алкоголю.

До слова, дослідження, опубліковане у 2017 році в журналі Nutrients, показало, що після включення до постійного раціону волоських горіхів у випробовуваних знижувався рівень поганого холестерину протягом восьми тижнів. Це пов’язано з великою кількістю корисних жирів у складі горіхів.

: greenpost.ua

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