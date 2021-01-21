Автоексперти назвали бензинові авто, які витрачають мало палива і довго служать

Автомобільні експерти склали список бензинових автомобілів, які відрізняються своєю економічністю, інформує Твоя МАШИНА.
Бензинові авто, які витрачають мало палива:
Renault Sandero 0.9 – 4,6 л.
Seat Leon – 4,43 л.
Kia Picanto 1.0 – 4,41 л.
Suzuki Celerio – 4,07 л.
Suzuki Baleno – 4,26 л.
Volkswagen Up 1.0 75 – 4,21 л.
Найекономічніші бензинові автомобілі середнього класу:
Suzuki Ignis 1.2 SHVS – 3, 95 л .;
Volkswagen Golf VII – 4,9 л .;
Nissan Juke – 5,5 л .;
Renault Captur – 5,1 л .;
Peugeot 2008 – 4.4 л .;
Mercedes-Benz GLA – 5,8 л .;
Mini Cooper Countryman – 5,5 л .;
Nissan Qashqai – 5,6 л.
: mashyna.com.ua
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