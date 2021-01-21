Повінь – зміна системи

Menu
Close

Автоексперти назвали бензинові авто, які витрачають мало палива і довго служать

21.01.2021

Автомобільні експерти склали список бензинових автомобілів, які відрізняються своєю економічністю, інформує Твоя МАШИНА.

Бензинові авто, які витрачають мало палива:

Renault Sandero 0.9 – 4,6 л.

Seat Leon – 4,43 л.

Kia Picanto 1.0 – 4,41 л.

Suzuki Celerio – 4,07 л.

Suzuki Baleno – 4,26 л.

Volkswagen Up 1.0 75 – 4,21 л.

Найекономічніші бензинові автомобілі середнього класу:

Suzuki Ignis 1.2 SHVS – 3, 95 л .;

Volkswagen Golf VII – 4,9 л .;

Nissan Juke – 5,5 л .;

Renault Captur – 5,1 л .;

Peugeot 2008 – 4.4 л .;

Mercedes-Benz GLA – 5,8 л .;

Mini Cooper Countryman – 5,5 л .;

Nissan Qashqai – 5,6 л.

: mashyna.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   У Лондоні заарештували нового підозрюваного у справі про атаку на поліцейських
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *