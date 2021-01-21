Українських автомобілістів змусять сплатити податок на авто

Кошти стягуватимуться за автомобілі, які відповідають певному переліку вимог.

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства, вже 1 лютого поточного року буде оприлюднено список моделей авто, за які потрібно буде заплатити транспортний податок.

В загальному ж оподатковані будуть автомобілі, які:

вартують понад 375 мінімальних заробітних плат, тобто 2,2 млн гривень;

за віком не перевищують 5 років.

З повним переліком моделей транспортних засобів вже незабаром можна буде ознайомитися на офіційному сайті міністерства.

Сума податку складатиме 25 тисяч грн та зростатиме в разі затримки оплати більше, ніж на 60 днів. За перевищення строку на 30 днів потрібно буде заплатити на 10% більше. Якщо строк затримки ще більший – сума зросте на 20%. В разі несплати порушнику загрожуватиме арешт автомобіля чи іншого особистого майна.

Варто зазначити, що транспортний засіб, який знаходиться у податковій заставі, все ще буде доступним для користування. Та продати чи подарувати таке майно неможливо. Більше того,

Податкова служба може конфіскувати машину для продажу й сплатити ваш борг з отриманих коштів. Такі ситуація трапляється доволі рідко, та все ж є законною процедурою.

: avtosota.com

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