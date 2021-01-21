На будівництві в центрі Києва сталась пожежа

Причину загорання встановлює слідство

У четвер, 21 січня, на території будівельного майданчика на вул. Андріївській, 22 у Подільському районі столиці сталась пожежа. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 5:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на території новобудови у будівельному вагончику розміром 3х5 м, в якому знаходилась фарба.

О 6:05 пожежу було локалізовано та о 6:15 ліквідовано.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину займання наразі встановлює слідство.

: glavcom.ua

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