Xiaomi розробила унікальну камеру з висувним механізмом

За останні кілька років на ринку з’явилися різні дизайни фронтальних камер. Переважна кількість – це каплевидна виїмка або камера в отворі. В ролі альтернативи використовується висувний механізм. Останнє рішення має кілька переваг, як-от повноекранний дисплей. Однією з компаній, яка представила кілька смартфонів з висувною селфі-камерою, є Xiaomi.

У такої камери є й недоліки, бо цю систему технічно реалізувати набагато складніше, ніж краплевидну чи отвір. Частково тому, що гнучка друкована плата повинна мати можливість переміщатися разом з камерою. Крім того, у досить маленькому корпусі смартфона збільшується кількість необхідних компонентів.

Xiaomi придумала щось геніальне, що має покращити процес такої технології. Компанія розробила смартфон з висувною камерою, в якій друкована плата не повинна переміщатися, що дозволяє заощадити кошти і місце. Крім того, камера вміє знімати в двох напрямках.

Смартфон Xiaomi з камерою, яка вміє фотографувати в двох напрямках

Патент Xiaomi під назвою «Електронний пристрій і прихована камера» був схвалений USPTO та ВОІВ 7 січня 2021 року. Це «прихована камера» – саме так описує технологію Xiaomi. Коли камера не використовується, її не видно. А якщо камера використовується, то сенсори не помітні.

За допомогою цієї геніальної системи можна робити як селфі, так і звичайні фотографії. Крім того, повинна бути можливість робити знімки під певним кутом. Технологія може використовуватися для фото та запису відео, а також для розпізнавання осіб і розблокування телефона, як зазначено в описі.

Наразі, невідомо, чи застосує компанія цю технологію у своїх майбутніх смартфонах. І хоча ми очікуємо, що виробники інтегруватимуть підекранну камеру, реалізовувати альтернативні варіанти – це цілком логічне рішення. Особливо, якщо технологія підекранної камери й досі не доведена до ладу навіть великими та потужними корпораціями світового рівня.

: pingvin.pro

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