Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні: приваблюють характеристиками і ціною

Журналісти видання AUTO-Consulting вирішили з’ясувати, як ідуть справи на ринку дизельних авто, та які моделі в Україні найпопулярніші, інформує Твоя МАШИНА.

У 2020 році в Україні частка нових дизельних авто складала 30,4%, що менше, ніж в 2019 році. Але, в окремих категоріях автомобілів дизелі купують частіше.

Дизельні седани в порівнянні з минулим роком втратили 22,5% популярності. Дизельні автомобілі SUV також втратили, але не так багато – 6,9%.

А от серед пікапів навпаки, популярність зросла на 10,5%.

Чималий обсяг автомобілів з дизельними моторами і на ринку нових MPV – майже 60%.

Дизельні купе майже не продавалися, їх частка на ринку 2,5%.

Найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні:

Renault Duster

Renault Sandero

Renault Logan

Ford Kuga

Toyota Land Cruiser Prado

Nissan Qashqai

Volkswagen Tiguan

Renault Logan

KIA Sportage

Volkswagen Touareg

Toyota Land Cruiser

Nissan X-Trail

Skoda Kodiaq

Peugeot 3008

Ford Kuga

Mercedes-Benz GLE

Renault Kadjar

BMW X5

Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLE

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