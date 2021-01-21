Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні: приваблюють характеристиками і ціною

Журналісти видання AUTO-Consulting вирішили з’ясувати, як ідуть справи на ринку дизельних авто, та які моделі в Україні найпопулярніші, інформує Твоя МАШИНА.
У 2020 році в Україні частка нових дизельних авто складала 30,4%, що менше, ніж в 2019 році. Але, в окремих категоріях автомобілів дизелі купують частіше.
Дизельні седани в порівнянні з минулим роком втратили 22,5% популярності. Дизельні автомобілі SUV також втратили, але не так багато – 6,9%.
А от серед пікапів навпаки, популярність зросла на 10,5%.
Чималий обсяг автомобілів з дизельними моторами і на ринку нових MPV – майже 60%.
Дизельні купе майже не продавалися, їх частка на ринку 2,5%.
Найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні:
Renault Duster
Renault Sandero
Renault Logan
Ford Kuga
Toyota Land Cruiser Prado
Nissan Qashqai
Volkswagen Tiguan
Renault Logan
KIA Sportage
Volkswagen Touareg
Toyota Land Cruiser
Nissan X-Trail
Skoda Kodiaq
Peugeot 3008
Ford Kuga
Mercedes-Benz GLE
Renault Kadjar
BMW X5
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLE
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