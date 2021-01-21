Повінь – зміна системи

Menu
Close

Знаменитий дієтолог назвав головну основу довголіття

22.01.2021

Життя повне всіляких ризиків, однак захиститися від деяких загроз допоможе здоровий спосіб життя. Дієтолог Марк Гілберт перерахував головні правила харчування, які здатні допомогти досягти хорошого самопочуття і довголіття.

В першу чергу він розповів, що слід обмежити кількість споживаних калорій. Спеціаліст назвав це найбільш вивченим методом. Він здатний знизити ризик раку, хвороб серця і метаболічних захворювань.

Так, за словами Гілберта, запобігти діабету виходить у тих людей, хто дотримується низькокалорійної дієти, відомої як кембріджська дієта 1: 1. При ній людина отримує до 1500 калорій в день за допомогою батончиків, смузі, коктейлів і супів. Більше того, деякі дослідження показують, що скорочення калорій на 15% в день може призвести до уповільнення старіння.

Марк Гілберт також порадив стежити за кількістю одержуваного вітаміну D. Його рівень в організмі обернено пропорційний до ризику смерті, уточнив дієтолог. Згідно з з дослідженнями вчених, дефіцит вітаміну D пов’язаний зі смертністю від різних причин: наприклад, від серцево-судинних захворювань, раку та інфекцій.

Спеціаліст рекомендував їсти більше ягід для довголіття. Вони зміцнюють здоров’я серця, можуть зменшити ризик раку, діабету і знизити кров’яний тиск. Ягоди, вказав Гілберт, сприяють кровотоку і запобігають накопиченню «поганого» холестерину.

Дієтолог також розповів про важливість зеленого чаю. Так, речовини в напої допомагають захищати ДНК, контролювати рівень цукру в крові, знизити тиск. Згідно з дослідженням за участю 286 701 людини, у тих, хто п’є зелений чай ризик діабету нижчий на 18%.

: ukurier.gov.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   Сенатор США вимагає розслідувати угоду між Трампом і Риболовлєва
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *