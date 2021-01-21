Ірина Федишин показала свою чарівну бабусю

Відома українська співачка Ірина Федишин вирішила показати свою 83-річну бабусю, яка 19 січня відсвяткувала день народження. З такої нагоди артистка опублікувала фото з рідною людиною на своїй сторінці в Instagram. На світлині Ірина Федишин обіймає бабусю та щиро усміхається. Одягнена співачка в чорний светр, а свій образ доповнила ніжним макіяжем. Вона позує з бабусею біля ялинки.

У дописі зірка українського шоу-бізнесу написала зворушливі слова, присвятивши їх іменинниці. Ірина Федишин привітала рідну людину з днем народження, побажавши їй міцного здоров’я та щасливих років. А ще артистка подякувала бабусі за любов й турботу, яку вона подарувала своїм онукам.

Шанувальники теж долучилися до привітань. У коментарях вони побажали 83-річній жінці завжди бути здоровою, щасливою та радісною. Фани відразу оцінили фото співачки, засипавши її компліментами. За словами підписників, в Ірини Федишин неймовірна бабуся. А ще шанувальники похвалили співачку за те, що вона не забуває про рідних та часто проводить з ними час.

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Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

: wona.com.ua

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