Люди в чорному: Меланія та Дональд Трамп покинули Білий дім і прибули до Флориди (фото)

Ця президентська парочка вперше за останні 152 роки все зробила по-своєму.

В день інавгурації нового президента, колишній глава Америки традиційно вітає його сім’ю у Білому домі. Але Дональд Трамп вирішив цього не робити. Хоча його повноваження офіційно закінчувались о 19:00 20 січня, ще до обіду “екс” покинув резиденцію.

Для останнього виходу Дональд і Меланія нарядились у total black, виступили з промовою та полетіли на гелікоптері на військово-морську базу США.

Вже звідти подружжя Трампів вирушило до Флориди, у свою резиденцію в Мар-а-Лаго. Цікаво, що по трапу літака колишня перша леді сходила вже у набагато яскравішому та позитивнішому образі.

Меланія, як завжди, висловлює емоції не обличчям, а своїми луками.

: lux.fm

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