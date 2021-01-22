У мережі показали Land Cruiser FJ44, який проїхав 1 255 288,32 км (відео)

Модифіковану версію Toyota Land Cruiser FJ44 з пробігом 1 255 288 км показали на відео, але незважаючи на такий великий пробіг машина абсолютно нова, адже в ній не залишилося нічого, щоб не було зміненим.

Автомобіль отримав нове “евкаліптове” забарвлення, нову підвіску Fox Racing, блокування диференціалів і гальма Brembo.

Коробка передач п’ятиступінчаста механічна, повний привод частковий.

Інтер’єр відновлений але виглядає максимально схожим на оригінал.

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: mashyna.com.ua

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