Судитимуть чоловіка, який до смерті забив дружину

Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадження про заподіяння 55-річним жителем села Корсині Рожищенського району жінці тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст.121 КК України)

Судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив.

Потерпіла від травм померла.

Нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив.

Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лава підсудних.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

: volyn.com.ua

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