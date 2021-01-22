Що буде, якщо не заплатити штрафи з камер автофіксації

У Мін’юсті, якому підпорядкована виконавча служба, дали пояснення. Справа надходить у виконавчу службу, яка блокує усі рахунки та може накласти арешт на інше майно.

Останнім часом стала поширюватися практика, коли поліція направляє держвиконавцям ухвалу про накладення штрафу за порушення ПДР, і в підсумку блокуються вся сума на карті або навіть всі рахунки ймовірного порушника.

Людина ж дізнається про те, що у нього є штраф, вже постфактум, коли стикається з неможливістю скористатися своєю банківською картою (далеко не всі автовласники регулярно користуються додатком Мінціфри “Дія” чи Особистим кабінетом ГСЦ МВС). Виникає логічне запитання – яким чином заплатити штраф, якщо всі гроші заблоковані?

“Порушники” відзначають, що на їх рахунку були кошти більше суми штрафу, тому неясно, на якій підставі накладається арешт відразу на всі кошти. Деякі держвиконавці неофіційно пояснюють, що вказують в зверненні до банку на необхідності накласти арешт на всю суму, оскільки “точно не знають, чи є у боржника кошти”.

У Мінюсті підкреслили, що державний виконавець може ініціювати арешт тільки конкретної суми коштів, а не всіх засобів (рахунків). “Арешт грошових коштів, що містяться на рахунках боржника, здійснюється державним виконавцем в порядку, визначених законодавством. Проаналізувавши винесені державними виконавцями постанови про арешт коштів встановлено, що виконавці у таких постановах, а саме в їх резолютивних частинах, зазначають конкретну суму коштів, яка підлягає арешту, у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження”, – підкреслили в Міністерстві юстиції.

Варто зазначити, що оскарження штрафу в суді, як правило, не зупиняє процедуру виконавчого провадження. Тому тут боржникам варто бути подвійно уважними.

Справа в тому, що постанова про штраф за порушення ПДР вступає в законну силу після вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в його отриманні, або повернення поштового відправлення з відміткою про невручення. Тобто виконавець в даному випадку отримає документ, який вступив в законну силу, навіть якщо постанова патрульної поліції оскаржується в судовому порядку. КАС ВС висловив свою позицію щодо подібної категорії спорів в постанові по справі № 580/1547/19 від 19 вересня 2019 року.

: auto.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.