Вчені назвали простий напій, який продовжить життя і покращить самопочуття

Експерти з’ясували, що гранатовий сік містить речовину під назвою уролітин А, яка сприяє кращому функціонуванню мітохондрії в клітинах. Цей ефект допомагає уповільнити процес старіння організму.

Згідно з даними дослідження, гранатовий сік може не тільки збільшити тривалість життя, а й знизити ризик розвитку онкологічних захворювань. Так, фахівці провели експеримент на дрозофілах, який показав, що гранатовий сік допоміг продовжити життя самців і самок цієї комахи на 18 і вісім відсотків відповідно, пише Express

Також наголошується, що комахи, які вживали цей напій, протягом дня були набагато більш фізично активні.

Експерти з’ясували, що гранатовий сік містить речовину під назвою уролітин А, яка сприяє кращому функціонуванню мітохондрії в клітинах. Цей ефект допомагає уповільнити процес старіння організму. Крім цього, дослідники виявили, що цей напій зменшує ризик появи хвороб серця.

Раніше американські вчені повідомили, що чай з імбиром має цілющі властивості, в тому числі знижує рівень холестерину і ризик розвитку раку. Крім того, напій здатний полегшити біль в суглобах.

Нагадаємо, раніше ми писали, які соки принесуть найбільшу користь різним функціям організму.

Ананасовий сік. Ананас містить фермент бромелайн, що покращує дефекацію.

Яблучний сік. Змішайте у блендері одне яблуко (без насіння), половину чайної ложки порошку фенхелю та пів склянки води — цей напій є одним із натуральних засобів від запору. На стан кишківника позитивно впливають яблучна клітковина, мінерали та вітаміни.

Виноградний сік. Помістіть у блендер свіжий виноград, додайте імбир і воду, дайте покрутитися, потім перелийте в склянку і випийте. Виноград багатий клітковиною, а додаткова волога покращує проходження переробленої їжі кишківником і випорожнення.

Апельсиновий сік. Киньте у блендер нарізаний апельсин без шкірки та додайте дрібку солі — напій простимулює перистальтику завдяки волокнам і мінералам.

Лимонний сік. Лимони — джерело вітаміну С і клітковини, ефективно допомагають у разі запорів. Для приготування соку в чашку теплої води потрібно вичавити сік половинки лимона, додати мед і порошок кмину, корисного для підтримки здоров’я травної системи.

: greenpost.ua

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