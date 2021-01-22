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Samsung готує версію флагманського Galaxy S21 без підтримки 5G

22.01.2021

Інформація, оприлюднена на сайті організації Bluetooth SIG (Special Interest Group), говорить про те, що компанія Samsung може випустити флагманський смартфон Galaxy S21 в модифікації без підтримки стільникового зв’язку п’ятого покоління (5G).

Нагадаємо, що апарати названої серії були офіційно представлені тиждень тому. У сімейство входять три моделі — власне Galaxy S21, а також Galaxy S21+ та Galaxy S21 Ultra. Всі вони можуть функціонувати в 5G-мережах.

Названі смартфони мають кодові позначення виду SM-G991X. На сайті Bluetooth SIG з’явилися згадки апаратів Galaxy S21 з шифрами SM-G990F та SM-G990F_DS. Спостерігачі вважають, що це модифікації, розраховані на роботу тільки в стільникових мережах четвертого покоління 4G/LTE.

Випуск 4G-варіантів Galaxy S21 має сенс, оскільки мережі 5G в цей час доступні далеко не у всіх регіонах. А тому покупцям в таких країнах доводиться переплачувати за функціональність, якої на ділі неможливо скористатися.

Поки, втім, не ясно, коли Samsung може представити 4G-версії Galaxy S21. Крім того, не уточнюється, на яких процесорах будуть побудовані такі смартфони.

: sundries.com.ua

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