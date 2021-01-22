Найнебезпечніші помилки водіїв у зимовий період

У зимовий період управління автомобілів стає більш небезпечним як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Автоексепрти склали ТОП-5 найбільш небезпечних помилок водіїв, які допускаються взимку, пише MMR.

Як повідомляється найчастіше водії забувають або халатно відносяться до прогріву двигуна. Однак фахівці наполягають на тому, що прогрівати двигун необхідно ретельно і перші 10-15 хвилин після початку руху не навантажувати агрегат в повну силу. Нехтування цією порадою може призвести до поломки двигуна.

Друга порада, актуальна для зимового періоду, це установка якісних двірників з м’якою щетиною, які не дряпають поверхню скла. Уточнюється, що взимку дороги обробляються спеціальними речовинами, які у вигляді крапель осідають на лобовому склі і погіршують видимість.

Крім того експерти рекомендують приділяти особливу увагу головній оптиці, так як в темний час доби це позначається на видимості. Подібна недбалість позначається не тільки на водія конкретного авто, а й на інших учасників дорожнього руху.

Також водії зобов’язані взимку дотримуватися дистанції під час руху, так як збільшується гальмівний шлях. Найчастіше ці помилки призводять до аварій на дорогах. Однак найнебезпечнішою помилкою є безтурботний стиль їзди, забуваючи про більш складні погодні і дорожні умови.

: autotheme.info

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