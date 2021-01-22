Інфаркт та інсульт. Як розпізнати і що робити до приїзду швидкої

Інфаркт та інсульт є захворюваннями, які потребують негайного медичного втручання. Часові межі, в які кваліфікована допомога має бути надана, — приблизно дві години!

Як пише health.kiev.ua, обидва захворювання дуже серйозні, тому важливо своєчасно розпізнати їх і вжити адекватних заходів із надання першої допомоги хворому до приїзду швидкої. Вкрай важливо вчасно розпізнати ознаки цих захворювань.

Як визначити ознаки інсульту:

Попросіть хворого підняти вгору обидві руки. В разі інсульту він просто не зможе цього зробити.

Йому важко повторити просту фразу, наприклад: «Сьогодні огидна погода». Якщо в людини інсульт, то вона або сильно спотворить речення, або взагалі не зможе його повторити.

Вас має насторожити язик хворого, якщо висунутий він викривлений або скошений набік.

Попросіть потерпілого усміхнутися. За інсульту усмішка також буде кривою.

Сигналізувати про наближення інсульту можуть і такі симптоми:

Сильне запаморочення

Непритомність

Втрата рівноваги

Несподіваний і сильний головний біль

Оніміння в руці або половині тіла

Різке порушення зору

Сплутаність свідомості

Що потрібно зробити до приїзду швидкої:

До прибуття лікаря потрібно покласти постраждалого так, щоб його голова та лопатки перебували на подушці приблизно на 45 градусів вище тіла.

Також важливо забезпечити хворому доступ свіжого повітря. Для цього можна відкрити вікно, розстебнути хворому одяг.

Якщо у хворого спостерігається нудота, то поверніть його на бік. Якщо є зубні протези — їх потрібно вийняти.

Давайте хворому воду. Вона потрібна для того, щоб розріджувалася кров. Дайте щось заспокійливе.

Вимірюйте пульс і тиск кожні 10 хвилин. Якщо тиск високий, спробуйте коригувати його затримкою дихання.

Що категорично не можна робити в разі інсульту:

Не можна приводити до тями хворого нашатирним спиртом. Є небезпека того, що в нього зірветься дихання.

Не можна давати хворому сечогінні та препарати, що різко знижують тиск. Треба дізнатися, які ліки зазвичай приймає гіпертонік у кризових ситуаціях і дати йому «його» дозу.

Не можна давати хворому такі препарати, як: нош-па папаверин тощо. Всі вони мають властивість розширювати судини, через що кров з однієї ділянки мозку може поширитися на неушкоджену ділянку.

Не можна годувати хворого, оскільки у випадку блювоти, є ризик виникнення аспірації із зупинкою дихання.

Не можна дозволяти хворому вставати — може підскочити тиск, зокрема, внутрішньочерепний.

Якщо хворий запевняє, що йому полегшало, просто ігноруйте це. У людини порушена робота мозку і вона просто не може адекватно оцінювати свій стан.

Ознаки інфаркту у чоловіків і жінок дещо різняться і це потрібно враховувати.

Ознаки інфаркту у чоловіків:

Печіння. Воно може виникати в грудях або в животі. Це не шлункова печія. Стан більше болючий, ніж неприємний.

Виникнення різкого болю в області грудей — у районі серця.

Нестача кисню. Стан супроводжується блідістю та раптовими нападами холодного поту.

Виникнення болю у руці. У чоловіків зазвичай біль у грудній клітці завжди віддає в руку.

Ознаки інфаркту в жінок:

Виникнення задишки, нестача дихання, страх або навіть паніка.

Здавленість в грудях. Замість болю — важкість і відчуття, ніби серце стиснули сталевими лещатами.

Виникнення нудоти, що нерідко супроводжується блювотою, а також сильними болями у верхній частині живота.

Біль у щелепі. Серцеві болі у жінок віддають у верхню частину тулуба — плече, щелепу, шию.

Чого категорично не можна в разі інфаркту:

Класти грілку на область серця

Ковтати таблетки аспірину, їх треба розжовувати.

Укладати хворого в ліжко — його необхідно посадити так, щоб кров притікала до ніг, а не до грудей.

Давати хворому дві дози нітрогліцерину поспіль. Допускається давати лише з інтервалом у сім хвилин. За цей час нітрогліцерин виводиться з організму. Якщо препарат погано переноситься, можна прийняти таблетку валідолу.

Не можна в разі інфаркту доставляти хворого до лікарні своїм ходом. Потрібна спеціалізована швидка.

: greenpost.ua

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