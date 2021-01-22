Ефективно очистити організм від токсинів допоможуть прості напої

Неправильне і нерегулярне харчування часто призводить до зниження рівня енергії протягом дня, ослаблення імунітету і проблем з травленням. Для очищення організму експерти рекомендують вдатися до детоксу. Вони розповіли про деякі напої, які допоможуть впоратися з проблемою.

Такі прості засоби допомагають усунути здуття живота, головні болі, втома, нудоту або проблеми зі шкірою. Детокс-напої також сприяють поліпшенню травлення і якості сну.

Існує безліч різних варіантів їх приготування. Наприклад, отримати домашній детокс-напій можна, змішавши теплу воду з двома столовими ложками яблучного оцту і лимонного соку, а також додавши мед і корицю.

Ще один варіант – імбирний чай з куркумою. Він містить антиоксиданти та протизапальні речовини. Куркума, стверджують експерти, є ефективним засобом для очищення печінки. Вона так само, як імбир, зміцнює імунітет.

Що стосується холодних напоїв, то і тут є кілька простих рецептів. Так, фахівці рекомендують змішати кокосову воду, лимон і листя м’яти. Також освіжаючим варіантом є суміш соку манго, м’яти і насіння кмину. Уточнюється, що для такого напою краще використовувати зелені манго, пише Times Now.

: ukrhealth.net

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