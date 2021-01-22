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Космічна краса дня: магнітне поле галактики Вир (фото)

22.01.2021

Чи завжди магнітні поля галактик відповідають розташуванню зірок у них?

У випадку галактики Вир (М51), розташованої в сузір’ї Гончі Пси, зображення радіотелескопа показує, як магнітне поле здебільшого відповідає “рукавам” галактики – однак на зовнішньому краю диска воно чомусь іде впоперек рукавів.

Магнітні поля виникають завдяки тому, що зерна міжзоряного пилу вишиковуються в одному напрямку.

На зображенні орієнтація полів показана рисками.

Можливо, гравітаційне поле галактики-компаньйона (вгорі) посилює турбулентність, завдяки чому виникає неочікуваний патерн магнітного поля зовнішніх рукавів галактики Вир.

: texty.org.ua

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