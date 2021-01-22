Skoda показала, який вигляд матиме абсолютно нова Fabia

Незважаючи на те, що суперміні стали не так популярні, деякі з них все ще цікавлять водіїв, які цінують Ford Fiesta, VW Polo, Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 208 і Skoda Fabia.

Проте продажі Fabia в минулому році трохи знизилися. І не тільки через пандемію, а й через вік нинішньої моделі – вона вийшла в 2015 році і вже не така сучасна, як більшість її прямих конкурентів. На щастя, чеський автовиробник близький до того, щоб представити абсолютно нову Fabia, прототипи якої тільки зараз з’являються на громадських вулицях.

Деякі панелі інколи залишаються замаскованими, при цьому можна чітко зрозуміти загальну форму, стиль і мову дизайну, який використовує чеська марка в своїх останніх суперміні.

Відразу після цього він дуже схожий на концепт хот-хетча Vision RS, представлений ще в 2018 році. Фари не такі тонкі, але решітка радіатора практично ідентична і віконна лінія теж дуже схожа. Задня частина трохи більше схожа на Polo, тільки з великими задніми ліхтарями, які виходять на двері багажника.

В салоні, схоже, немає окремо стоячого інформаційно-розважального дисплею. Екран, розташований відразу під верхньою межею або, скоріше, трохи виступає вгору.

Абсолютно нова Skoda Fabia буде їздити на платформі MQB A0 від VW Group і використовувати широкий спектр бензинових і дизельних трансмісій з можливістю вибору механічної та автоматичної коробки передач.

Крім того, Skoda продовжить випуск універсала Fabia і для цього наступного покоління.

: avtosota.com

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