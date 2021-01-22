Автомобілі, які в Німеччині вважаються найнадійнішими

Автомобілі з Німеччини користуються великою популярністю у водіїв з усього світу. Їх люблять за впізнаваний привабливий дизайн, відмінну керованість, потужні мотори, хорошу якість складання. Можна багато сперечатися і порівнювати популярні моделі Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Opel, але хто, як не німецькі фахівці, можуть вибрати найбільш надійні машини в своїх класах. Професійні автомеханіки і інженери з компанії Dekra досліджували 15 мільйонів машин, перш ніж було складенло цей список.

1. Субкомпактний автомобіль — Audi A1

Невеликі 3- і 5-дверні хетчбеки Audi A1 класу суперміні з’явилися в автосалонах в 2010 році. За минулі роки модель зарекомендувала себе як надійна і економічна.

2. Компактний клас — BMW 1-ї серії

Давно позаду залишилися часи, коли найменшим доступним автомобілем німецької компанії BMW була 3-тя серія. З 2004 року випускається баварська «копійка» — BMW 1-ї серії. Ці седани, хетчбеки і купе не схожі на інші автомобілі С-класу. У них двигун розташований подовжньо, а привід передається на задні колеса.

3. Середній клас — Volvo S60/V60

Седани Volvo S60 і універсали V60 в рейтингу надійності змогли потіснити німецькі моделі там, де ніхто не очікував. Друге покоління шведських машин вийшло на ринок в 2010 році і досі користується великою популярністю.

4. Бізнес-клас — Mercedes-Benz E-клас

Mercedes-Benz E-класу знають у всьому світі. Ці машини — одні з найзнаменитіших бізнес-седанів, і вони не втрачають популярності вже кілька десятиліть. Вони дуже надійні, що підтверджують як автоексперти, так і німецькі таксисти.

5. Спортивне купе/кабріолет — BMW Z4

У каталогах компанії BMW за 2017 рік любителі баварських машин вже не знайшли спортивний автомобіль Z4. Ці купе і родстери користувалися великою популярністю, особливо в США, Німеччині, Великобританії та Китаї. До речі, є і хороша новина: вже найближчим часом від BMW можна очікувати спортивну автоновинку.

6. Автомобіль для активного відпочинку — Skoda Roomster

Чеська Skoda Roomster належить до класу автомобілів для активного відпочинку. Компактна машина отримала чималу колісну базу на платформі Skoda Octavia. Зовні модель також незвичайна, пропорціями вона нагадує мінівен.

7. Кросовер — Mercedes-Benz GLK

Розкішний компактний кросовер Mercedes-Benz GLK випускався з 2008 по 2015 рр. Всього було продано 540 тисяч екземплярів, які високо оцінили водії в Китаї, США, Західній Європі, Росії і Канаді.

8. Компактвен — Mercedes-Benz В-клас

Mercedes-Benz В-класу — це мінівен, побудований на базі компактного хетчбека. Такі автомобілі ще називають компактвенами і вони дуже популярні в Європі. Уже понад мільйон екземплярів Mercedes-Benz В-класу знайшли своїх власників, які зазвичай дуже задоволені надійністю автомобіля.

9. Мікроавтобус — Renault Master

Третє покоління французького фургона випускається з 2010 року і стало дуже популярним в комерційному секторі. У різних країнах машина також відома як Opel Movano, Vauxhall Movano або Nissan NV400. Міцний кузов і 2,3-літровий дизель дозволяють перевозити до 2,5 тонни вантажу.

: news.finance.ua

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