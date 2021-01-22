Тоня Матвієнко з мамою та сім’єю відпочиває у Єгипті

Тоня Матвієнко відпочиває у Єгипті. Компанію їй склали її чоловік співак Арсен Мірзоян, мама Ніна Митрофанівна та доньки – Ніна та Уляна.

У своєму Інстаграм співачка поділилась новим фото. На ньому зображена уся сім’я. Вони позують на фоні пальм та зелені. Тоня одяглась у чорні шорти та коричневу кофтинку. Поряд з нею стояла Уляна, яка обрала спортивний стиль – білий светрик та короткі білі шорти. Арсен одягнувся у футболку та шорти. А от Ніна зі своєю бабусею обрали плаття.

У коментарях шанувальники були захоплені цією сім’єю та робили їм багато компліментів.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.