Ввезені “євробляхи” дозволять розмитнити за пільговим тарифом: проект Закону

На профільному комітеті було прийнято законопроект, який дозволить розмитнити ввезені автомобілі на іноземних номерах протягом піроку.

На засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України 21 січня нардеп від “Слуги Народу” Олександр Ковальчук запропонував черговий законопроект, який дозволить вирішити питання “євроблях”. Комітет в цілому підтримав його, тому проект найближчим часом винесуть на розгляд Верховної Ради. В новий законопроект ввійшли правки до Митного та Податкового кодексів України. Кошти підуть на боротьбу з пандемією COVID-19 та вакцинацію населення.

Перед внесенням в парламент проект має пройти узгодженя в Міністерстві фінансів та митниці. Мінфін має до даного проекту кілька зауважень.

Проект передбачає наступні кроки:

Автомобілі з іноземною реєстрацією, які були ввезені до 31.12.2020 року з порушенням митних правил, можуть бути легалізовані двома шляхами, повідомляє група в Фейсбук “Доступне авто”. Перший – вивезти автомобіль за кордон, сплативши при цьому 8500 грн штрафу. Другий – сплатити такий же штраф, але потім ще внести кошти за розмитнення автомобіля.

Для тих, кому не підійшов жоден варіант, поліція, яка отримала доступ до бази даних Митної служби, вперше теж накладе аналогічний штраф, а вдруге – конфіскує та накладе штраф у 17 000 грн.

Таким чином, кожен власник “євробляхи” має сплатити 8 500 грн у будь-якому випадку.

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цей транспортний засіб має відповідати екологічним стандартам не менше “Євро2”.

Згідно законопроекту, ставки розмитнення будуть набагато меншими, ніж діючі. Зокрема, мито становитиме нуль відсотків, акциз також буде менший, за новою формулою. Його розмір залежатиме від віку машини, типу та об’єму двигуна. На розмір акцизу також нараховуватиметься ПДВ 20%. Пільговий режим розмитнення буде діяти протягом 180 днів з дня вступу в силу Закону.

Вказаний законопроект ще не зареєстрований на сайті Верховної ради, тому його номера ще немає. Окрім того, нардеп Олександр Ковальчук планує розробити ще один законопроект, який має знизити вартість розмитнення для усіх видів транспортних засобів.

Загалом в порядок денний Верховної Ради будуть внесені аж 10 законопроектів на цю тему. Два з них, найсвіжіші, Комітет буде рекомендувати прийняти за основу. Який саме приймуть депутати в першому читанні, залежатиме від них.

: auto.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.