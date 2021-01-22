В Україні запрацювала онлайн-бібліотека з релігійним контентом

В Україні запущено онлайн-бібліотеку Софії-Мудрості з релігійним контентом, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“У липні розповідав про ідею систематизувати інформацію про духовні видання України. Тоді ж обговорили це із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. ️І ось, сьогодні онлайн-бібліотеку Софії-Мудрості запущено!” – написав Ткаченко у Telegram-каналі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що NewLib – це електронне зібрання вагомих текстів та об’єктів культури про мудрість, релігію, філософію. Від давнини до сучасності.

“Даний формат бібліотеки є унікальним, адже він поєднує і книги, і аудіо-візуальний контент: живопис, музику, архітектуру, відео”, – зазначив міністр.

: risu.ua

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