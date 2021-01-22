Моторошний злочин: чоловік важко поранив свого батька і відкрив стрілянину по поліції

Моторошний злочин стався в Миколаївській області в населеному пункті Доманевка. Тут місцевий житель наніс важкі каліцтва власному батькові та поранив двох поліцейських, вистріли в них з рушниці.

Про це в четвер, 21 січня, повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області. Повідомляється, що подія сталася напередодні, 20 січня. Так, минулої середи 36-річний чоловік в ході конфлікту відрізав батькові частину носа, губи та геніталій. Незважаючи на важкі рани, літній чоловік зміг дістатися до своєї сестри, яка проживала неподалік, і попросить викликати швидку допомогу і поліцію

У поліції повідомили, що 55-річний потерпілий був госпіталізований, а до його сина 21 січня правоохоронці прибули для проведення слідчих дій. Під час обшуку чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, поранив кількох співробітників. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Зазначається, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

У поліції розповіли, що його дії кваліфіковані за статтею 348 Кримінального кодексу України. А саме:”посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА державного кордону або військовослужбовця”. Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Для того, щоб затримати стрілка був викликаний спецзагін КОРД. Станом на 19: 48 четверга, 21 січня, бійці штурмом взяли будинок озброєного жителя Доманівки. В результаті чоловіка затримали та роззброїли, він жив. Слідчі дії тривають.

: aspi.com.ua

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