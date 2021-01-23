Netflix продовжив один з найпопулярніших серіалів на другий сезон (фото)

Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал “Бріджертони” на другий сезон.

Про це повідомляється в Twitter і на YouTube-каналі сервісу, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН..

Коли очікувати виходу нового сезону шоу, Netflix не уточнює.

Прем’єра першого сезону “Бріджертонів” відбулася в грудні 2020 року, тільки за перші 28 днів його подивилися 63 мільйони користувачів.

: uainfo.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.