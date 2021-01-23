Яремчук штампує голи в чемпіонаті Бельгії (відео)

Український нападник Роман Яремчук забив свій черговий гол за “Гент”. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

В матчі ліги Жупілє проти “Генка” він майстерно використав навіс з флангу, переправивши м’яч у сітку ударом головою.

В підсумку гра завершилась нічиєю 1:1.

Додамо, в поточному сезону на рахунку Яремчука вже 12 голів.

: sportanalytic.com

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