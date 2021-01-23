Майже рік ґвалтівник переховувався від правоохоронців

Слідчі Ковельського районного управління поліції встановили, що 43-літній уродженець Камінь-Каширського району неодноразово вчиняв злочини щодо 10-річної дочки його співмешканки, поки та була на заробітках

Коли жінка повернулася додому, дівчинка розповіла про те, що сталося. Слідчі призначили ряд експертиз, результати яких підтвердили правдивість свідчень неповнолітньої. Усвідомлюючи загрозу кримінальної відповідальності за вчинені злочини, чоловік переховувався майже рік.

Під час розшукових заходів правоохоронці встановили, що він тривалий час перебував у Києві, згодом, маючи намір виїхати в іншу державу, перебрався на територію Сумської області.

Він тривалий час перебував у Києві, згодом, маючи намір виїхати в іншу державу, перебрався на територію Сумської області.

Цими днями оперативники Головного управління Національної поліції у Волинській області, а також ковельські правоохоронці спільно із прикордонниками затримали зловмисника на одному із пунктів перетину кордону. Йому вже обрано запобіжний захід — ​60 діб тримання під вартою.

: volyn.com.ua

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