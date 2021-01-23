Компанія Apple готує до випуску нову мобільну платформу – iOS 15. Тим часом, стало відомо, що компанія Apple відправляє смартфони iPhone 6s та iPhone SE на “пенсію”.

За даними французького тематичного ресурсу iPhoneSoft, п’ять пристроїв Apple не зможуть перейти на iOS 15. Якщо iOS 14 успадкувала список підтримуваних пристроїв iOS 13, але в 2021 році кілька смартфонів і планшетів можна почати розглядати як застарілі, оскільки вони перестануть отримувати великі функціональні оновлення.

Отже, поновлення iOS 15 не варто чекати користувачам iPhone на основі SoC Apple A9, а саме – iPhone 6s і iPhone 6s Plus, котрі дебютували в вересні 2015 року, а також оригінального iPhone SE, що вийшов в березні 2016 року. Всі три пристрої виявилися дуже популярні і здобули велику любов користувачів.

Також основна підтримка буде припинена для планшетів iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 року) і iPad 5 (2017) на основі SoC Apple A8, A8X і A9.

У список сумісних iPhone з iOS 15 увійшли iPhone 7, iPhone 7 Plus та новіші iPhone, які використовують як мінімум SoC A10. Планшетних платформу iPadOS 15 зможуть отримати iPad mini 5, iPad Air 3 і новіше, iPad 6 і новіше, а також iPad Pro починаючи з моделі 2015 року.

Також iPhoneSoft підтвердив, що анонс і вихід першої бета-версії iOS 15 очікується в червні 2021 року.

У 2019 і 2020 роках iPhoneSoft публікував списки підтримуваних пристроїв задовго до анонса iOS 13 і iOS 14.

: itech.co.ua

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