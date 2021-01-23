Названо автомобілі, які витрачають найменше палива: ідеально підходять для міста

На сторінках видання “Апостроф” опублікували список автомобілів, які витрачають мінімальну кількість бензину, інформує Твоя МАШИНА.
Витрата палива, це дуже важлива характеристика автомобіля. Усі звикли, що дизельні двигуни споживають менше пального, але є і бензинові моделі, які відрізняються своєю економічністю.
Бензинові авто з маленькою витратою палива:
Kia Picanto – 5,6 л / 100 км
Nissan Qashqai dCi – 5,6 л / 100 км
Mini Cooper – 5,9 л / 100 км
Citroen C4 Sedan HDI – 5,9 л / 100 км
Audi A3 – 6,1 л / 100 км
BMW 118i – 6,2 л / 100 км
: mashyna.com.ua
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook
Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.