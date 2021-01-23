Названо автомобілі, які витрачають найменше палива: ідеально підходять для міста

На сторінках видання “Апостроф” опублікували список автомобілів, які витрачають мінімальну кількість бензину, інформує Твоя МАШИНА.

Витрата палива, це дуже важлива характеристика автомобіля. Усі звикли, що дизельні двигуни споживають менше пального, але є і бензинові моделі, які відрізняються своєю економічністю.

Бензинові авто з маленькою витратою палива:

Kia Picanto – 5,6 л / 100 км

Nissan Qashqai dCi – 5,6 л / 100 км

Mini Cooper – 5,9 л / 100 км

Citroen C4 Sedan HDI – 5,9 л / 100 км

Audi A3 – 6,1 л / 100 км

BMW 118i – 6,2 л / 100 км

: mashyna.com.ua

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