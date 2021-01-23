Honor представила свій перший смартфон після розставання з Huawei

Компанія Honor представила Honor V40 5G – свій перший смартфон, створений після розставання з Huawei.

Honor V40 5G отримав 6.72-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц. В основі смартфона процесор MediaTek Dimensity 1000+. У ньому встановлено 8 ГБ оперативної пам’яті і він може постачатися з 128 ГБ або 256 ГБ основнийої пам’яті. Фотомодуль смартфона складається з трьох камер: основна камера на 50 МП, 8 МП надширококутна і 2 МП камера для макрозйомки. Також в одному блоці з камерами розташований блок лазерного фокусування і світлодіодний спалах.

Смартфон оснастили акумулятором ємністю 4200 мАг, який може заряджатися від швидкої зарядки на 66 Вт, смартфон підтримує швидку бездротову зарядку потужністю 50 Вт. У смартфоні встановлений слот для двох SIM-карт, NFC-модуль. Вага смартфона становить 186 грамів, його задня кришка закрита склом. Датчик відбитків пальців вбудований в екран.

Смартфон з’явиться в Китаї за ціною 3599 юанів або 556 $ за модель з 128 ГБ основної пам’яті.

: vsviti.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.